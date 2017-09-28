Пользователи Сети раскритиковали огромный нос Алёны Водонаевой

Бывшая участница «Дом-2» Алёна Водонаева не стесняется показывать свои фотографии без макияжа. Однако пользователи Сети стали критиковать знаменитость и посоветовали девушке сделать операцию по уменьшению носа.

Алёна Водонаева в своем микроблоге поделилась новым снимком, на котором предстала без грамма косметики на лице. Поклонники знаменитости сразу же принялись критиковать внешность 35-летней телеведущей. Многим нос девушки показался слишком большим, из-за чего Водонаевой посоветовали посетить пластического хирурга.

Сама Алёна не стала отвечать на комментарии в адрес своей внешности. Стоит отметить, что на аккаунт звезды в Instagram подписано более двух миллионов фолловеров.