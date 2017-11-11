Станислав Ярушин болеет за Россию вместе с иностранцами

Звезда ТНТ, российский актер и шоумен Станислав Ярушин очередной раз доказал, что является ярым поклонником хоккея.

В социальной сети Instagram Ярушин опубликовал пост о том, как он переживает и поддерживает свою любимую сборную на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Кстати смотрит трансляцию он вместе со своим товарищем из Тайланда – Бобом, который тоже любит этот зимний вид спорта. Подпись к посту Ярушина говорит сама за себя: «Конечно, для меня, съемки параллельно с финалом хоккейного Олимпийского турнира это просто… Короче , будем смотреть вместе с нашим Thai production». Закончил обращение к подписчикам Станислав фразой: «We are the Champions».

Напомним что Станислав Ярушин истинный фанат хоккея, ведь поддерживают любимых спортсменов не только во время Олимпиады 2018, но и регулярно посещая матчи ХК Трактор, город Челябинск – родной города актера.