«Бестолковая программа»: Якубович высказался о «Поле чудес» и его участниках

Леонид Якубович заявил, что передача «Поле чудес» является «бестолковой программой». Таким резким сужденим телеведущий поделился на фоне одного из случаем на передаче, которым Якубович поделился на шоу «Сегодня вечером».

По словам Якубовича, в эпоху современности шоу, где 9 участников отгадывают слова по буквам, может считаться «диагнозом». Телеведущий рассказал, что за 30 лет выхода передачи в эфир он видел массу случаев, которые его шокировали или приводили в замешательство.

Одним из таких случаев Якубович назвал эфир, где участники признались в том, что не знакомы с романом Булгакова «Мастер и Маргарита». Тогда, утверждает ведущий, «тень гения коснулась этой бестолковой программы». Якубович был шокирован тем, что участники с высшим образованием не знали классического произведения и смотрели на него «стеклянными глазами».

Своими размышлениями о шоу «Поле чудес» и его участниках Леонид Якубович поделился на телепроекте «Сегодня вечером». По словам телеведущего, он даже предпринимал разрядить печальную и весьма неприятную ситуацию шуткой. Однако, спасти случай, где участники с дипломами о высшем образовании не знаю о Булгакове, не удалось.