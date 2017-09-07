«Нос верни хирургу»: Катя Гордон считает себя красивее других

Журналист и правозащитница Катя Гордон возмутила поклонников своими двойными стандартами, поделившись своим пониманием красоты человеческого тела.





В социальной сети 37-летняя Гордон опубликовала запись, суть которой сводилась к её признанию в своей привлекательности. По её мнению, все люди заведомо разделены на два типа: кто на самом деле красив и кто убеждает себя в красоте каждого. «И я благодарна Богу, что родилась привлекательной...» - пишет Гордон. Этой двусмысленностью она поразила подписчиков, вызвав у них бурю негативных эмоций и высказываний о её лицемерии.



Там же правозащитница отметила, что время обязательно всех уровняет, независимо от красоты: «Красивы мы или нет - еще десяток, другой... И земля сравняет всех...» Но даже такое умозаключение не устроило пользователей Сети. Чаще всего ей намекают на то, что стать привлекательной ей помогла не природа, а нож хирурга, хотя сама Гордон это не комментирует. Женщина, очевидно, задела своих поклонников, а хотя совсем недавно просила у них денег.