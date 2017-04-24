Фанаты Лолиты чуть не сорвали ее концерт в Красноярске

По сообщению организаторов, концерт певицы Лолиты в Красноярске чуть не сорвали ее фанаты еще в самом начале.

Концерт Лолиты прошел 24 февраля в Красноярске. Однако фанаты певицы чуть его не сорвали чрезмерной любовью к звезде. Не успел концерт начаться, как раздались крики с просьбой исполнить «Раневскую». Новый хит Лолиты, настолько пришелся по вкусу слушателям, что они не могли сдержаться и начали просить его еще до того, как какая-либо песня открыла концерт. Конечно, песня пришлась по вкусу многим, как фанатам творчества Милявской, так и ее коллегам «по цеху».

На своей странице в Instagram Лолита опубликовала видео, в котором попросила поклонников не поступать так на последующих концертах. «Не кричите, я честно спою «Раневскую». В каждом концерте теперь есть «Раневская», - поделилась с фанатами в своем видео звезда. За половину суток видео набрало 180 тысяч «лайков».

По словам поклонников, присутствовавших на концерте, они действительно переживали, что певица развернется и закончит концерт, но, к счастью слушателей, Лолите удалось выкрутиться из этой ситуации.