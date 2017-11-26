Юмориста Андрея Скорохода сравнили с Джаббой Хаттом

Грубые высказывания Андрея Скорохода, резидента «Comedy Club», оскорбившие Ольгу Бузову набирают новые обороты в интернете.

В Сети появились сравнения юмориста Андрея Скорохода с персонажем кинематографической вселенной «Звездные войны» Джаббой Хаттом.

Данный персонаж появился в фильме в 1977 году и именно он назначает награду за голову Хана Соло. Интересно, что Ольгу Бузову сравнили с самим Соло. Сравнение на своей странице в социальной сети разместил Владимир Полуянов, решивший получить немного популярности за счет звездной шумихи.

Ольга Бузова заявила, что собирается подать в суд на юмориста, оскорбившем ее и назвавшим «шлюхой». Конфликт вызвал волну мемов среди пользователей в социальных сетях, полагающих, что данный ход рассчитан просто для пиара. Андрей Скороход уже успел отказаться своих слов и сообщил, что он против Бузовой, как человека ничего не имеет, и даже восхищен тем, как она умеет зарабатывать на «фанатиках».