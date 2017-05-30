Нелли Ермолаева поделилась танцами во время схваток

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» поделилась с подписчиками видео танцев. Танцы Нелли Ермолаева решила устроить в перерывах между схватками.

Как Нелли Ермолаева поделилась со своими подписчиками, она всегда старается оставаться на позитиве и смотреть на любую ситуацию именно через эту призму. По словам экс-участницы «Дома-2», не смотря даже на то, что было безумно больно от накрывающих сильных схваток, все же они с мужем решили станцевать во время перерыва.

Подписчики отнеслись видео с долей здорового позитива, сказав, что, по их мнению, именно так и надо преодолевать тяжелые моменты жизни, а саму Ермолаеву назвали сильной женщиной. «Видео класс! Ваши истории очень полезны для тех, кто боится беременности и родов», «Умница, всё вынесла! Я рада тебя! Смотрю и даже как-то радостно стало на душе!», «Нелли, ты чудо! Всегда я считала, что красивее тебя, не было на проекте!», - прокомментировали действия Нелли в видеоролике подписчики.