Юморист "Кривого зеркала" Александр Морозов признался в наркозависимости

Шоумен, известный по своему участию в юмористической программе "Кривое зеркало" Александр Морозов на передаче Андрея Малахова "Привет, Андрей", признался в том, что несколько лет страдал от наркотической зависимости. Он отметил, что скрывал этот от окружающих до тех пор, пока обо всем не узнала его мама.

Как рассказал Александр Морозов, он понимает тех людей, которые прибегают к употреблению запрещенных препаратов из-за стресса или депрессии, однако у него все было по-другому. Он отметил, что когда-то давно поклонники стали узнавать его на улице, он был популярен и это все просто вскружило ему голову. Морозов рассказал, что не мог устоять перед соблазном, да и не хотел, потому начал употреблять наркотики.

Однажды мама нашла у него белый порошок и состоялся тяжелый разговор. Тогда юморист пообещал ей, что бросит и смог сдержать обещание. По словам шоумена, уже более восьми лет он не притрагивался к наркотикам и теперь готов помочь всем желающим побороть зависимость, если они обратятся к нему.