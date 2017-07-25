Максим Фадеев с опозданием подбодрил российских фигуристов на ОИ-2018

Музыкальный продюсер Максим Фадеев выставил ролик в Instagram, где поддерживал российских фигуристов на ОИ в Пхёнчхане. По его словам, противники явно боятся наших спортсменов, потому очень шансов справиться с ними, как сообщает VistaNews.

Фадеев адресовал своё видеопослание российским фигуристам Дмитрию Соловьёву и Екатерине Бобровой. Продюсер подчеркнул, что ясно, с какими сложностями приходится сталкиваться спортсменам, учитывая рамки, установленные для России на ОИ-2018. Однако противники явно знают, что фигуристы из РФ сильны, несмотря ни на что, потому боятся и восхищаются ими. Кроме того, Максим Фадеев выразил слова благодарности за то, что спортсмены выступали под его композицию.

Подписчиков порадовало такое видеобращение продюсера. Правда, оно получилось несколько не ко времени. Фигуристы уже завершили основные соревнования на ОИ-2018. Теперь будут только показательные выступления.