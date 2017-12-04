На защиту Бузовой в конфликте со Скороходом стала Партия ветеранов России
Председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов вступился за телеведущую Ольгу Бузову после того, как резидент Comedy Club Андрей Скороход назвал ее девушкой легкого поведения. Резяпов отметил, что в суде готов поддержать Бузову.
Как стало известно, в Сети разгорелся нешуточный скандал между Бузовой и Скороходом, после оскорбительного комментария в адрес телеведущей. Одна из пользователей обозвала Бузову девушкой легкого поведения, а резидент Comedy Club оценил этот комментарий, поставив свой "лайк". После этого Бузова назвала Скорохода "недомужчиной" и пообещала подать на него в суд за оскорбление.
На сторону пострадавшей телеведущей встал и председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов. Он отметил, что поведение Скорохода недостойно мужчины, никто не имеет права оскорблять другого человека, а тем более, женщину. Резяпов заявил, что с разрешения Бузовой предоставит ей юристов от партии, которые помогут составить иск, а так же поддержит ее на суде, если потребуется.