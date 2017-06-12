Поклонники раскритиковали Анастасию Задорожную за снимок без фотошопа

Анастасия Задорожная выставила фотографию после съёмок, не обработав её в графическом редакторе. Поклонники резко раскритиковали артистку за это, как сообщает HotGeo.

В Сети актриса нередко выкладывает кадры стиля «после работы». Анастасия Задорожная достаточно востребована, потому съёмки у неё практически постоянно. Однако фотографии обычно не выдавали следов усталости, образы были привлекательными и «накрахмаленными». Теперь же актриса показалась фанатам похожей на «слезливую уточку».

Актриса участвует в съёмках уже 16-й день. По словам Задорожной, она ухе прыгала из окна, общалась с дальнобойщиками, дышала луком и перцем и даже бежала по ночному холодному зимнему лесу. Это всё сильно сказалось на внешности артистки. Интернет-пользователи рассмотрели у неё морщины, а также вообще нежелание дальше что-то делать из-за невероятной усталости.