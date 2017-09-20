«Защита от холода»: Сергей Лазарев начал рекламировать маму и её рукоделие

Певец Сергей Лазарев выставил в Instagram фото с вязанными вещами. По его словам, это сделала его мама. Артист призвал поклонников покупать такие вещи, чтобы защититься от зимних морозов.

«Мамулька у меня рукодельница», - подчеркнул Сергей Лазарев, дав и ссылку на профиль с вязанной продукцией. Поклонники согласились с тем, что вещи на вид неплохие, однако раскритиковали способ раскрутки товара. По их мнению, аккаунт, на который была ссылка у Лазарева, оформлен слабо и не привлёк бы вообще внимания, если бы его не рекламировал певец.

Кроме того, нет стопроцентной вероятности, что действительно шапки и шарфы связала мама популярного артиста. Часто селебрити, рекламируя товар, используют привязку к себе, чтобы приманить поклонников. Некоторые интернет-пользователи, пребывая в убеждении, что Лазарев так и сделал, раскритиковали его за не очень красивое обращение с собственными фанатами, как сообщает «Версия.Инфо».