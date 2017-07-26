В Госдуме заинтересовались налогами и доходами Ольги Бузовой

В Госдуме оказались заинтересованы доходами и налогами телеведущей и певицы Ольги Бузовой. По мнению специалистов, телеведущая зарабатывает не менее 100 миллионов рублей в год, однако ни разу не платила налоги.

Как известно, Ольга Бузова начала свою карьеру после участия на телепроекте "Дом-2", а после стала уже ведущей телестройки, певицей, блогером, одной из самых популярных знаменитостей в социальных сетях и так далее. Все это приносит ей немалый доход, к тому же, в последнее время Бузова еще и стала рекламировать различную продукцию на своих страницах в соцсетях, что так же прибавляет ей денежных средств.

РИАБ оценивает ежемесячный заработок Ольги Бузовой в 8 миллионов рублей, а за год эта сумма составляет около 100 миллионов. В настоящий момент неизвестно, какой именно налог со своей деятельности оплачивает телеведущая, однако в Госдуме подозревают, что певица вовсе не платит налогов.

Как рассказал зампред комитета Госдумы по информтехнологиям Андрей Свинцов, крайне сложно законодательным путем обязать блогеров задекларировать свои доходы. Он отметил, что за каждым из них не уследишь, к тому же сложно доказать, что тот или иной аккаунт на самом деле принадлежит определенному человеку. Свинцов отметил, что в настоящий момент можно только смириться с тем, что такие люди, как Бузова, платят налоги только тогда, когда сами этого захотят.

Сейчас известно достоверно лишь то, что телеведущая должна ФСН выплатить налог на имущество и пеню по транспортному налогу, общей суммой в 2 470 рублей.