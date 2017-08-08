Анна Семенович порадовала подписчиков пышными формами

Профессиональное фото появилось на странице звезды в Instagram и мгновенно приковало к себе внимание тысяч подписчиков.

На фотографии Анна одета в белое платье, а спадающая с плеча бретелька добавляет сексуальной позе звезды эффектности. Обнаженные ноги певицы занимают передний план фотографии и заставляют поклонников певицы восторгаться ими. Публикация подкреплена философскими размышлениями Анны на тему слабости и нежности сильных женщин. По мнению звезды, именно в признании собственной слабости кроется вся сила женской натуры.

Многим поклонникам фотография Анны Семенович пришлась по душе, заставив восхищаться пышными формами и восторгаться сексуальностью звезды. Но нашлись и те, кому не понравились размышления певицы, которые они назвали «набором слов»: «Если это мысли вслух, как ты написала, то у меня плохие новости для тебя». Еще часть посчитала, что фото ужасно и можно было выбрать более удачные варианты, как позы с выражением лица, так и гардероба.