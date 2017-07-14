Depeche Mode в Москве поселились в гостинице Four Seosons

Участники электроник-рок-группы Depeche Mode приехали в Москву и поселились в гостинице Four Seosons на время концерта и времяпровождения в городе.

Приезд группы запечатлели очевидцы. Организаторы привезли рок-коллектив к гостинице Four Seosons на специально подготовленном кортеже. Около гостиницы был замечен Эндрю Флетчер – клавишник группы.

Как известно, рок-группа Depeche Mode выступит с грандиозным концертом в СК «Олимпийский» в это воскресенье 25 февраля. В прошлом году в июне группа уже посещала Россию в рамках тура «Global Spirit Tour». В этом году Depeche Mode решили снова порадовать российских поклонников своего творчества.

Стоит отметить, что группа организована еще в 1980 году и на сегодня является одной из самых успешных в мире. За эти 30 лет они выпустили 13 пластинок и реализовали их копии тиражом более 15 млн. Их творчество оказало огромное влияние на многих других музыкантов. Depeche Mode являются номинантами на включение в 2018 году в «Зал славы рок-н-ролла».