«Увядание женщины»: Тина Канделаки рассказала, какая одежда только испортит образ

Популярная телеведущая Тина Канделаки сообщила, что она выбирает гардероб по определённым правилам. Среди них запрет на колготки бежевого цвета, поскольку в нём она видит «увядание женщины», как сообщает HotGeo.

По мнению артистки, со стороны такая одежда существенно старит. Женщина же должна оставаться всё время молодой, так что о бежевых колготках Тина Канделаки порекомендовала даже и не думать. Однако она поинтересовалась у поклонников, какого мнения они. К единым выводам интернет-пользователи не пришли.

Одни согласились с тем, что бежевые колготки – это практически унижение для женщины, и хуже будет только появиться на публике совсем без них. Однако другие посчитали, что всё дело только в выборе такой одежды. Если она качественная, а также хорошо подобрана, то будет отлично смотреться.