"Нет защитника": Бузова намерена через суд наказать Скорохода за оскорбления

В отсутствие защитника, Ольга Бузова намерена через суд наказать юмориста Андрея Скорохода, который накануне оскорбил её. Об этом она объявила на своей странице в Instagram.

Вероятно, поводом для скандала стали нелестные высказывания резидента Comedy Club, который примерил на себя образ хамоватого рэпера Глебати. Он распространил влияние этого персонажа за пределы сцены, создав отдельный аккаунт в Instagram. Именно через него Андрей Скороход опубликовал пост в адрес Ольги Бузовой, сравнив внешность телеведущей с представителями расы яутжа, известной также, как Хищники. В дополнение к этому он написал комментарии оскорбительного характера. Пользователи подозревают, что Ольга Бузова также могла обидеться на высказывания во время съёмок Comedy Club, во время которых Андрей Скороход назвал её "шлюхой".

В ответ на это певица написала, что не имеет защитников, а поэтому вынуждена сама найти решение проблемы. Она отметила, что "недомужчина" публично обидел её, а предполагаемые друзья из Comedy Club конфликт урегулировать не помогли. В таких условиях она вынуждена обращаться в суд.

В связи с постом к Ольге Бузовой обратился Тимур Батрутдинов. Он призвал её не горячиться и извинился за "перегиб" коллеги. По мнению юмориста, Андрей Скороход не имеет личных претензий к Ольге Бузовой, а лишь чересчур агрессивно играет свою роль. Тимур Батрудинов пообещал поговорить с обидчиком. Он также выразил сожаление, что узнал о ссоре не из личной беседы, а на просторах соцсети.