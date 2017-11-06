Ольга Кузьмина рассказала, что у нее нет сил ни на что

Актриса Ольга Кузьмина поделилась с подписчиками своим состоянием по утрам, и о том, как нет сил вставать с постели.

«Сегодня утром я еле встала с постели…», - так начинается публикация на странице Кузьминой. Актриса рассказала поклонникам о том, что последнее время у нее ни на что не было сил. Она созналась в том, что только делала вид, что все отлично, но, по ее словам, сегодня сил не осталось и на это. Об этом рассказывает первая часть текста к публикации.

Вторая часть содержит более радостные новости для поклонников Ольги. «Спасибо девочки!», - говорит Ольга Кузьмина в адрес изображенных с ней на фотографии Рины Гришиной и Марии Мориловой. На фото девушки жизнерадостно улыбаются. По словам актрисы именно они придают ей сил.

На данный момент Ольга Кузьмина занята на съемках телесериала СТС «Отель «Элеон», участие в котором принимает и актриса Рина Гришина. Сериал является продолжением истории сериала «Кухня», по роли в котором актриса полюбилась многим зрителям.