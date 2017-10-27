Светлана Лобода записывает новый «хит», который не ждут

Певица Светлана Лобода готовит для поклонников очередной музыкальный сюрприз. Но они начинают разочаровываться в музыке девушки и уже почти не ждут «хитов».





Отрывками новой работы девушка поделилась в Instagram. Там она опубликовала часть припева и куплета новой композиции «Лети». Лобода указала, что песня была записана за два дня, а сама она очень довольна проделанной работой. Зачастую, когда артист так отзывается о своих проектах, они становятся популярными и востребованными.



Но может быть, что это не сегодняшний случай Светланы Лободы. Несмотря на большое количество ждущих и восхваляющих будущий трек поклонников, многие всё же критикуют певицу. Они недовольны монотонностью и примитивизмом композиций, простыми и уже незапоминающимися текстами. Больше всего им не нравятся стоны вместо вокала исполнительницы. Но сама Лобода, похоже, в таком звукоизвлечении чувствует себя комфортно. Она также не рассказала о судьбе песни «Инстаграм».