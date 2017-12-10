«Алкоголичка»: Катя Гордон представит новую программу

Бывший кандидат в президенты Катя Гордон теперь занялась телевидением. Она показала в Instagram короткое видео со своей новой программы, однако подписчики окрестили знаменитость за него «алкоголичкой», поскольку артистка в кадре пила шампанское от спонсора проекта, как сообщает VistaNews.

На телеканалах отсутствуют громкие анонсы шоу, потому люди YouTube. Название программы – «Президент Гордон». Там будут обсуждать людей, события и задумки, которые слишком необычны для основной массы. Любая программа нуждается в спонсорах, и Кате Гордон показалось уместным в ролике к программе показать своего.

Подробности самой программы ведущая не уточняла. Однако поклонники уже оказались настроены против из-за такой рекламы спиртного. Они выразили сомнения в том, что с таким началом шоу окажется действительно хорошим.