"Немного" заранее: Игорь Николаев и Дмитрий Маликов поздравили женщин с 8 марта

Звёзды отечественной поп-сцены Игорь Николаев и Дмитрий Маликов уже начали поздравлять дам с 8 марта. Они опубликовали совместное фото со съёмок праздничного выпуска «Поля чудес».

Все артисты ещё только закончили поздравлять поклонников с Днём защитника отечества, а Игорь Николаев решил быть в праздничном авангарде. 24 февраля он опубликовал совместное фото с Дмитрием Маликовым и написал: «Пока народ отмечает 23 февраля, мы с Дмитрием Маликовым уже поздравляем прекрасных женщин с 8 марта на съёмках праздничного Поля Чудес».

Подписчикам понравилась такая активность певца: «Супер классные! Просто красавцы! Будем с нетерпением ждать праздничного выпуска этой программы с Вашим участием, Игорь Юрьевич!Удачи и успехов Вам!». Некоторые пользователи Сети отметили, что вообще-то ещё рановато: до праздника почти две недели. Тем не менее, всего за 10 минут раннее поздравление Николаева понравилось тысяче его подписчиков в Instagram.