Виктория Боня поучает новую жену Дмитрия Тарасова

Экс-участница "Дом-2" и модель Виктория Боня решила дать пару ценных советов новоиспеченной супруге футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко. По словам Бони, Костенко следует смириться с изменами Тарасова и продолжать жить дальше.

Напомним, недавно в Сети стали обсуждать измену Дмитрия Тарасова с финалисткой шоу "Пацанки" Кристиной Белокопытовой. Она опубликовала на своей странице фото молодого человека, похожего на Тарасова и букет, якобы подаренный им. Компрометирующие снимки вскоре были удалены, однако СМИ уже успели распространить информацию об измене футболиста спустя 3 недели после свадьбы.

Решила прокомментировать сложившуюся ситуацию и Виктория Боня. По словам модели, беременной жене Тарасова остается только смириться с тем, что она выбрала себе такого неверного мужчину и продолжать жить дальше. Она отметила, что измена заложена в природе мужчин, для них это нормально, а для женщин - нет. Боня заявила, что все мужчины изменяют, а женщинам просто следует мириться с такими инцидентами и быть выше ссор и скандалов.

Стоит отметить, что поклонники уже давно намекали Костенко на то, что она зря решила связать свою жизнь Тарасовым. Они говорили, что футболист изменял двум предыдущим женам, потому в любой момент изменит и третьей, однако Костенко не стала прислушиваться к их словам и обвенчалась с Тарасовым, чтобы покрепче привязать к себе.