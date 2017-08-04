Возлюбленного Анастасии Волочковой обвиняют в мошенничестве

Известная балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото с новым возлюбленным. Подписчики считают его психически больным и обвиняют в мошенничестве.

Новый возлюбленный скандальной балерины Волочковой Михаил крайне не нравится её подписчикам. Каждое их совместное фото в аккаунте звезды вызывает шквал обличающих комментариев. Михаила обвиняют в том, что он связался с Анастасией ради пиара и на самом деле не любит его, так как его объятия выглядят «неискренними». Но есть и более страшные подозрения: Михаила обвиняют в мошенничестве, кто-то видел его в криминальной хронике, а некоторые по фотографии диагностировали у мужчины расстройство психики.

Часть пользователей и вовсе предполагает, что Анастасия также замешана в мошенничестве и раскручивает роман с Михаилом в социальных сетях ради пиара и рекламных контрактов: «Вот не хочется писать гадости, но столько неискренности в глазах Насти», «Мужчина как-то брезгливо обнимает всегда на фото. И в его Инстаграме подписи типа «любимая подарила» и т.п, а не «Настенька». И обязательно ссылка на профиль «любимой». Такое впечатление как будто повинность отрабатывает. Нет там никакой любви!». Бурное обсуждение помогло публикации собрать 8 тысяч «лайков» и почти 400 комментариев.