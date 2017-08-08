Анну Семенович раскритиковали за выступление в "кабаках"

С поздравлением мужчин 23-го февраля Анна Семенович выступила сразу в двух ресторанах Москвы. Поклонники раскритиковали певицу за выбор мест для концертов.

На своей странице в социальной сети Анна Семенович опубликовала запись о том, что вечером 23-го февраля планирует поздравить мужчин с праздником в двух ресторанах. «Мне повезло сегодня поздравить мужчин сразу в двух ресторанах. Жду вас мои дорогие, будет жарко, обещаю», - гласила подпись к публикации.

Поклонники встретили данную новость не так радушно, как рассчитывала звезда. Многие высказали негативное мнение о том, что певица упала до уровня выступлений в кабаках, что лучше вообще не давать концерты, чем так.

Позже певица выложила фотографию с самого выступления, но она так же была встречена критикой со стороны любителей ее творчества, сказав, что в ресторанах ей и стоит выступать.

«Ну надо! Люди в кремле дают концерты, а здесь в ресторане. Дожили», «Певичка кабаков! Фуу!», «В ресторане тебе и место» - прокомментировали обе публикации подписчики.

Нашлись и те, кто встал на сторону Семенович, но даже их комментарии выглядели неоднозначно: «В ресторане и Jennifer Lopez выступит, если ей хорошо заплатят».