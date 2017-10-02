Жительницу Екатеринбурга выгнали с "Дома-2" через 20 минут после рассказа о себе

Жительница Екатеринбурга, которой посчастливилось пройти кастинг и попасть на телепроект "Дом-2", ушла с шоу уже через 20 минут. Отмечается, что на голосовании участники приняли решение выгнать девушку, так как она не смогла рассказать о себе.

Как стало известно, жительница Екатеринбурга Ольга Кондратьева прошла кастинг на участие в проекте "Дом-2", однако на лобном месте ей оказались не особо рады. Как только девушка появилась, Ольга Бузова поздоровалась с ней и попросила немного рассказать о себе. Кондратьева так удивилась, что не нашлась, что именно рассказать, в результате чего произнесла несколько несвязных предложений.

Уже через 20 минут новая участница покинула телестройку, так как большинство старых участников проголосовали за то, чтобы она ушла. Девушке предпочли более ярких и разговорчивых участников.