Сергей Зверев случайно проболтался о тайной свадьбе Софии Ротару

Знаменитый певец и стилист Сергей Зверев случайно проболтался о тайной свадьбе певицы Софии Ротару. Об этом он рассказал на встрече с поклонниками.

Во время беседы с фанатами Звереву стали задавать вопросы о свадьбе и спрашивать, на ком бы из звезд шоу-бизнеса он мог жениться. В качестве претенденток на роль невесты стилиста поклонники назвали исполнительниц Ирину Алегрову, Азизу и Софию Ротару. Когда прозвучало имя Ротару, Зверев удивился и отметил, что она не свободна и втихаря вышла замуж. Он отметил, что для него это печальная новость, так как София Ротару поистине шикарная женщина.

После этого он сразу же замолчал, видимо, понял, что рассказал лишнее. Фанаты стали умолять его рассказать о замужестве Ротару и ее избраннике, однако Зверев предпочел молчать и быстро сменил тему беседы.