Неудачное платье превратило Ольгу Бузову в трансвестита

Певица Ольга Бузова поделилась своим новым образом с подписчиками в Instagram. На артистку обрушился шквал комментариев о том, что она стала похожа на «мужика».

Звезда телеканала «ТНТ» Ольга Бузова опубликовала на своей странице фото в новом образе. Для похода на чей-то день рождения певица выбрала длинное золотое платье с очень откровенными вырезами в зоне декольте и юбки. Образ Бузовой завершал очень яркий макияж с тёмно-бордовой помадой. Вероятно, Бузова пыталась предстать в стиле «женщины-вамп», но подписчики осмеяли её.

Комментаторам в Instagram не понравилось абсолютно всё: неудачное вызывающее платье, кричащий макияж, неестественная поза. Большинство подписчиков певицы пришли к выводу, что в таком виде Ольга больше похожа на трансвестита: «Оля, это ужасное платье! Не одевай его больше пожалуйста никогда!», «Как вампир», «Выглядишь, как переодетый мужик». Но верные поклонницы, как всегда, отстояли Ольгу в комментариях и забросали её комплиментами.