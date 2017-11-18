Звезды поддерживают петицию против убийства животных

Звезды выразили свое недовольство о решении убить бездомных животных перед ЧМ-2018, и призвали подписать петицию.

Петиция сообщает о том, что в преддверии Чемпионата Мира по футболу, который состоится летом 2018 года, происходит много полезных вещей. Но решение убийства бездомных животных «мешающих спортсменам» в это число не входит.

Данила Козловский выразил свое недовольство данным вариантом устранения проблемы на своей странице в социальной сети: «Факт - чтобы «не мешать спортсменам», государством уже выделены миллионы рублей на массовое уничтожение бездомных животных. Известно, что существуют гуманные методы: отлов, стерилизация и вакцинация. И выделенных денег хватит, чтобы все это организовать в нашей стране уже сейчас!» Актер делает акцент на том, что средства уже были выделены, но их можно направить в другое, более мирное и правильное русло. Жена Козловского, Ольга Зуева, поддержала его в этом решении, сказав, что данный метод ужасен и омрачает собой все предстоящее мероприятие.

Мнение звездной пары было поддержано и другими известными личностями, такими как: актриса Елизавета Боярская и певец Сергей Лазарев. Они призвали всех принять участие в спасении жизней бездомных животных.