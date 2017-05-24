Дана Борисова намеренно публиковала в Сети свои голые фото

Российская телеведущая Дана Борисова признала опубликованные ранее в Сети ее обнаженные фото настоящими. Об этом знаменитость написала на своей странице в социальной сети Instagram.

Дана Борисова, видимо, уже полностью излечилась от своей наркотической и алкогольной зависимости, если позволяет себе без комплексов публиковать в Сети свои откровенные фото. Недавно на странице звезды в Instagram появилось несколько снимков, на которых Борисова позирует совершенно голой.

После того, как среди поклонников и хейтеров теледивы пронеслись слухи о монтаже, Дана Борисова решила опровергнуть их и заявила, что все голые фото действительно ее собственные. Кроме того, Борисова не преминула подчеркнуть, что не стесняется, но даже гордится своим телом, как о на заявила, "особенно верхней его частью".

Стоит напомнить, несколько ранее в Сети вспыхнул скандал вокруг Борисовой о том, что телеведущая намеревается оказать секс-услуги одному бизнесмену из Владикавказа. Комментируя это, знаменитость заявила, что не намерена каяться.