На младшую дочь Ксении Бородиной напала сторожевая собака

Российская телеведущая Ксения Бородина в очередной раз ощутила на себе гнев пользователей соцсетей. Она рассказала, что на ее младшую дочь Тею чуть не напала соседская сторожевая собака и высказалась, что таких огромных псов не следует держать в коттеджных поселках, однако фанаты не встали на ее сторону.

По словам Бородиной, в коттеджном поселке, в котором она проживает вместе с семьей, со всех сторон раздается лай собак. Она рассказала, что соседи начали заводить сторожевых псов, которые постоянно лают и кидаются на собаку. Такой случай произошел и с ее младшей дочерью, Теей. Девочка вместе с няней прогуливалась по поселку и, видимо. слишком близко подошла к соседскому забору. Это не понравилось псу соседей, который тут же начал лаять и прыгнул на девочку.

Благо, его остановил забор, иначе история могла бы закончится трагически. Телеведущая отметила, что людям не следует заводить таких огромных собак у себя дома, а если все же решились на покупку, то пса нужно держать в вольере и заниматься его воспитанием.

Пользователи соцсетей отказались выступить в поддержку Бородиной. Они назвали ее "Яжематерью" и отметили, что никто не должен попотакать ее прихотям только потому, что она сама не в состоянии уследить, куда ходит ее ребенок.