Полина Фаворская подарила мужчинам "голое фото" в честь 23 февраля

Экс-солистка группы SEREBRO Полина Фаворская опубликовала «голое фото» в честь празднования Дня защитника Отечества. Мужская половина поклонников назвала достойным такой подарок, а женщины в свою очередь раскритиковали певицу.

«Дорогие наши мужчины! Я хочу поздравить вас с 23 февраля! И пожелать побед на новых фронтах», - написала в своём блоге Фаворская. Она акцентировала внимание на том, что девушка без мужчины является беззащитной и нуждающейся в мужской отваге, мужестве и смелости. «Поверьте, самая независимая, в душе - самая нежная и беззащитная. Как я на этом фото. А эта вся самоуверенность - дурацкая маска) По себе знаю», - дополнила экс-солистка SEREBRO. Фаворская также уточнила, что её возлюбленный является настоящим защитником, который всегда поддерживает певицу в трудную минуту.

«Поэтому желаю в этот день забрать в свою пещеру ту, которая больше всего говорит о том, что ей никто не нужен», - подытожила девушка, опубликовав «голое фото». На снимке Фаворская сидела у зеркала с обнажённой спиной, демонстрируя изящность стиля ню. Многие поклонники посчитали это «подарком» на 23 февраля, сделанным для мужской половины подписчиков. Девушки и женщины в комментариях стали критиковать Фаворскую за излишнюю пошлость.