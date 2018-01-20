“Качайте руки-базуки”: Кирилл Терешин поздравил мужчин с 23 февраля

23 февраля известный в соцсетях Кирилл "Руки-базуки" Терешин поздравил мужчин с Днем защитника Отечества. В честь праздника он разместил видеобращение "ВКонтакте".

В своём праздничном ролике знаменитость из Пятигорска в привычной для себя манере обратился к мужчинам России. Он пожелал им "мирного неба над головой" и успешно защищать свои семьи. Кирилл Терешин также посоветовал россиянам брать с него пример и качать "руки-базуки". По его словам, мощные конечности обеспечат владельца большим количеством сил и денег.

Звезда соцсетей призвал мужское население заниматься любимым делом, невзирая на критику окружающих, а также - меняться и проводить над собой эксперименты, ведь главные ценности содержатся внутри человека. Кирилл Терешин отметил, что желающим отдать долг России стоит пойти на срочную службу в армии. В качестве альтернативы он предложил "любить себя", покорять "новые вершины и галактики". Напоследок Кирилл Терешин продемонстрировал фирменную "двоечку".