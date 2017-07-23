Фильма про Бэтгерл не выйдет из-за отказа режиссера «Мстителей»

Режиссер культового фильма «Мстители» Джосс Уидон отказался снимать картину про Бетгерл. Он сообщил, что по этому поводу у него была сделка с Warner Bros. Entertainment и DC Comics, однако он был вынужден нарушить ее, так как придумать сюжет.

Агентство The Hollywood Reporter сообщает новость, которая, вероятно, расстроит поклонников фантастических фильмов от режиссера Джосса Уидона. Еще в прошлом году многие из них узнали, что Warner Bros. Entertainment совместно с DC Comics готовит для него сделку, согласно которой он должен будет работать над проектом по Бэтгерл. Это девушка-персонаж из комиксов по имени Барбара Гордон. Некоторые помнят ее еще с тех публикаций, которые были напечатаны в 1967 году. Уидон должен был снять фильм о ней, однако накануне озвучил свой отказ.

Режиссер честно признался, что очень хотел работать над этим проектом. Ему нравились комиксы про Бэтгерл, однако он осознал, что не в состоянии сотворить про нее достойный фильм. К тому же, многие предположили, что ему было тяжело, так как это персонаж женского рода, и было бы лучше, если бы фильм про нее снимала тоже женщина.