Дробыш с кулака ударил Настасью Самбурскую из-за пятисот рублей

Вчера продюсер Настасьи Самбурской Виктор Дробыш с кулака ударил ее из-за того, что она попросила у него пятьсот рублей. Видеозапись с произошедшим она опубликовала в свой Instagram-аккаунт.

День назад в профиле Настасьи Самбурской в фотохостинге Instagram появилось видео, которое вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков. Так, сначала в кадре на нем появляется Виктор Дробыш, который быстрым шагом направляется к коридору. Следом за ним бежит певица и просит, чтобы тот дал ей пятьсот рублей. В ответ на это продюсер резко оборачивается и с замахом бьет ее с кулака по лицу. Он говорит ей, чтобы она прекращала петь под фонограмму. После этого Самбурская падает на пол, держась рукой за лицо, и начинает громко плакать.

Не все поклонники певицы сразу поняли, что видео – фейк. Многие стали обсуждать жестокий поступок Дробыша. Другие же отметили, что, чтобы понять, что это розыгрыш, им пришлось пересмотреть видео несколько раз.