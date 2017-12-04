Батрутдинов ушел с Comedy Club из-за Бузовой

Известный артист Тимур Батрутдинов ушел с Comedy Club из-за Ольги Бузовой. Такая ситуация возникла во время их совместного выступления на сцене юмористического шоу, когда певица пришла и сказала, что шоумену все завидуют, поэтому предложила ему уйти.

Накануне в эфир вышел один из последних выпусков телешоу Comedy Club, во время которого Ольга Бузова и заставила Тимура Батрутдинова уйти со сцены. Все произошло во время юмористической сценки, в котором они участвовали вместе с Гариком Харламовым. Между ним и Батрутдиновым был диалог, в ходе которого Харламов критиковал его за то, что он «мутит с Бузовой», а также отметил, что из-за этого выросла его популярность. Тем не менее, Тимур Батрутдинов продолжал защищать подругу.

В конце концов на сцену вышла сама певица. Она заявила, что все эти отговорки Харламова – просто скрытая зависть, и посоветовала своему другу уходить с Comedy Club. На это Батрутдинов ответил решительным «Да!» и, сказав, что выбирает Ольгу, убежал со сцены вместе с ней.