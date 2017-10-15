Жена Александра Реввы призналась, что является "бракованной"

Супруга известного российского шоумена Александра Реввы призналась поклонникам в том, что она является "бракованной". Таким образом она решила продемонстрировать свое чувство юмора и доказать, что умеет шутить не хуже мужа.

На своей странице в соцсети Анжелика опубликовала снимок в шикарной шубе и дополнила его шуткой, которая уже давно ходит по просторам Интернета. В комментарии под снимком она написала, что никому не удастся с ней познакомиться, так как она является бракованной. На вопрос воображаемого воздыхателя, как так, бракованной, Анжелика отметила, что находится в браке.

Поклонники оценили шутку супруги Реввы и отметили, что ее чувству юмора может позавидовать и сам звездный муж. Публикация собрала многочисленное количество "лайков" и множество комментариев со смеющимися смайликами.