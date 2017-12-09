Волочкова отказалась поздравлять мужчин с 23 февраля из-за наглости журналистов

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова устала бороться с журналистами, которые пытаются заснять ее в самый неподходящий момент, потому высказала все, что о них думает. Недавно журналисты застали ее в храме с новым ухажером Михаилом, а затем пришли и в спа-салон, где отдыхала Волочкова.

Телезвезда не стала долго ругаться, вместо этого она взяла телефон и стала снимать надоедливых журналистов. Она отметила, что если им хочется чего-то "жареного", то лучше позвонить и предупредить. По словам балерины, в таких дешевых передачах как "Ты не поверишь", давно уже перестали сниматься известные люди, так как журналисты не могут нормально осветить жизнь людей, а просто все сводят к скандалам.

Волочкова заявила, что больше не намерена предоставлять СМИ инфоповодов, потому если они хотят с ней пообщаться, пусть звонят и договариваются о встречах заранее, а не караулят под лестницей спа-салона, чтобы выхватить что-то интересное.

По словам Волочковой, журналистам очень хотелось, чтобы она на камеру поздравила всех мужчин с Днем Защитника Отечества, однако так как съемка не была согласованной, а помимо мелькания в эфире у нее есть и свои дела, балерина отказалась сниматься.