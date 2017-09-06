Звезда сериала "Ольга" рассказала, почему боится заниматься сексом в кино

Главная героиня сериала "Ольга" Яна Троянова рассказала журналистам, почему не хочет и боится играть сексуальные сцены в кино. По ее словам, секс на экране выглядит мерзко и искусственно.

Недавно в откровенном интервью Яна Троянова призналась журналистам, что не может перебороть себя и принять участие в постельных съемках на сцене. В этом ее всегда подменяет дублерша, ведь так оговорено в ее контракте. По словам актрис, она никогда не понимала, зачем целоваться в кадре, ведь это мерзко и на такой поцелуй смотрят миллионы людей. Троянова отметила, что искусственный секс то еще зрелище для нее, а принимать участие в нем она уж точно не станет, так как начнет "колоться и ржать".

Актриса отмечает, что подобные проявления чувств на сцене выглядят мерзко и некрасиво по отношению к зрителю, ведь они обманываются, надеясь на то, что между актерами, как и между персонажами, что-то есть, хотя на самом деле это нет. Яна Троянова рассказала, что проще всего ей играть по сценариям мужа, так как тогда она быстрее понимает, что за характер нужно показать.