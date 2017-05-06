Ксения Бородина отказалась от спортзала и решила накачать попу у хирурга

Ксения Бородина без лишних комплексов поделилась со своими поклонниками в социальной сети секретом "идеальной попы". Телеведущая обратилась к хирургу, чтобы пятая точка выглядела восхитительно.

Несмотря на то, что многие знаменитости зачастую скрывают факты пластической хирургии, даже если это становится слишком заметно, Ксения Бородина совершенно без комплексов решила поделиться с подписчиками о том, как верно и быстро достичь идеальных форм.

Опубликовав в социальной сети снимок со спортзала, Бородина, видимо, разочаровалась в изнурительных тренировках и решила прибегнуть к помощи хирургам для достижения идеальной формы попы.

К тому же, Ксения Боронина активно рекламирует тот самый препарат, который и способствует удалению лишнего жира с ягодиц, быстро, эффективно и недорого.