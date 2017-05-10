«Богатый и трезвый»: Дана Борисова рассказала о своем идеале мужчины

Дана Борисова дала интервью на одной из радиокомпаний и рассказала, каким должен быть мужчина, которого она не отвергнет. Обязательным условием Борисова назвала отсутствие вредных привычек и финансовое благосостояние.

По словам Даны Борисовой, сейчас она нуждается в помощи и поддержке, но для мужчины, с которым она может связать свою жизнь, звезда выдвинет требования. Идеальным спутником Борисова считает мужчину без вредных привычек. По словам звезды, она боится и опасается пьяных, так как сама долгое время лечилась от пагубных привычек.

Также Борисова не стала скрывать, что деньги для нее имеют значение. Звезда отметила, что без финансового благополучия «увы, никак нельзя». В своем интервью Борисова коснулась недавнего скандала с ее интимными снимками и переписками. По словам Борисовой, все эти переписки были сфабрикованы для пиара изданий и журналистов. Такие СМИ она «ненавидит», так как они пользуются ее именем, которое активно набирает популярность.

Между тем, координатор движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин заявил, что скандалы с эскорт-услугами от звезд сейчас демонстрируют явный сигнал. По словам Кормухина, нынешняя «похабщина» и откровенность уже стали «болезнью современности».