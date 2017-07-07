Экс-участница "Дома-2" посоветовала женщинам прекратить считать себя "вселенскими матерями"

Экс-участница "Дома-2" Анастасия Лисова обратилась к молодым мамочкам и посоветовала им не считать себя "вселенскими матерями". Она напомнила, что так же недавно стала матерью и прекрасно все успевает, придерживаясь двух золотых правил.

Как известно, буквально недавно Анастасия Лисова родила дочь Мирославу и пока только вникает в "азы" материнства. Несмотря на это, она уже делает невероятные успехи. Лисова не прекращает вести свой блог в соцсети и уже дает советы молодым мамочкам. Она отметила, что почитала комментарии и пришла к выводу, что многим мамам следует прекратить считать себя "вселенскими матерями" только потому, что родили ребенка.

Лисова рассказала, что тоже недавно родила и ее дочь Мирослава тоже иногда плохо спит по ночам. Все же, они вместе с супругом успевают справляться с домашними делами, не прибегая к помощи бабушек и нянь. В этом ей помогают два золотых правила: никогда не жаловаться и не превращаться с рождением ребенка в "клушу".

Лисова отметила, что если женщина начинает ныть и жалеть себя, то ей никогда не удастся достичь того, чего она задумала. Домашние дела будут забыты, так как несчастная "Золушка" будет занята своими жалобами, что также негативно скажется на отношениях с супругом.

Второе - это не стоит с рождением ребенка забывать, что в первую очередь она девушка, а потом уже мать. Экс-участница "Дома-2" не видит ничего страшного в том, чтобы в то время, пока ребенок спит, уделить внимание себе и заняться внешним видом, отложив домашнее хлопоты на другое время.