СМИ: Дженнифер Энистон и Джастин Теру развелись из-за любовных писем от Брэда Питта

В СМИ рассказали о том, что перед разводом и окончательным решением о разрыве Джастин Теру нашел в вещах Дженнифер Энистон любовные послания от Брэда Питта. После этого Теру не смог доверять своей возлюбленной, хотя та уверяла, что все эти письма ничего для нее значат.

По данным от инсайдеров, в письмах Питт оставлял Энистон романтические послания с комплиментами и признаниями. Теру смутил тот факт, что его тогда еще супруга так долго хранит письма, «которые ничего не значат».

После этого случая отношения Теру и Энистон пошли на спад, так как супруг стал чувствовать себя неуверенно и не мог доверять своей жене. По информации, Джастин Теру нередко испытывал неудобства, зная о том, что до него Энистон была в отношениях с известным актером и кумиром миллионов. Записки же «подлили масла в огонь».

Между тем, Дженнифер Энистон и Джастин Теру, когда объявляли о своем разрыве, заявили, что все данные и слухи о причинах и подробностях их разрыва не будут правдивыми. По словам уже экс-супругов, они делают единственное заявление, где подтверждают факт развода. Больше комментариев и информации они давать не намерены.