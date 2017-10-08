Буйнов вмешался в гей-скандал Галкина и Панина

Знаменитый певец Александр Буйнов решил поделиться своим мнением относительно гей-скандала, разразившегося между актером Алексеем Паниным и юмористом Максимом Галкиным. По его словам, Галкин просто так не стал б кидаться словами, возможно, его просто "достали".

В Сети уже давно обсуждают скандал между Алексеем Паниным и Максимом Галкиным. Недавно юморист посоветовал актеру стать зоологическим омбудсменом, то есть, выступающим за права животных, а в ответ Панин назвал Галкина гомосексуалистом.

Максим Галкин часто высказывается в отношении различных звезд российского шоу-бизнеса, что все уже стали подозревать, что у юмориста начался кризис среднего возраста. Решил прокомментировать данный гей-скандал и Александр Буйнов. Он отметил, что иногда высказывания Галкина бывают довольно резкими, однако он всегда говорит только по делу. По словам Буйнова, просто так юморист не стал бы бросаться громкими словами, возможно, его просто "достали".

Сам певец не сомневается в сексуальной ориентации юмориста, он отмечает, что Галкин является довольно заботливым мужем и хорошим отцом, чего достаточно для подтверждения его статуса натурала.