Полина Гагарина анонсировала скорый выход клипа на песню «В невесомости», которую она исполняла в дуэте с Emin. Артистка пообещала, что ролик получится очень интересный.

Режиссёром клипа «В невесомости» стал Сергей Grey, ранее делавший их для многих популярных российских артистов. Полина Гагарина выставила в Instagram чёрно-белое видео, где показано, как снимали ролик. В нём она и Emin просят дождаться скорого выхода клипа «В невесомости», обещая, что поклонники ни за что об этом не пожалеют.

Точная дата премьеры ролика не указывается. Поклонники отметили, что обязательно будут ждать, подчеркнув, что Полина Гагарина очень мила на продемонстрированном видео. Запись с анонсом клипа «В невесомости» получила почти 15 тысяч оценок «мне нравится» за меньше, чем полчаса, как сообщает «Версия.Инфо».