Врачи: Тяжелобольной Олег Табаков больше не сможет вернуться на сцену

Медики рассказали о состоянии Олега Табакова, которого подключили к кислородному баллону. Как заявили врача, народный артист уже не сможет вернуться на сцену, состояние Табакова весьма плачевное.

Врачи сообщили о неутешительных прогнозах по тяжелобольному Олегу Табакову. Сейчас он подключен к баллону с кислородом. Его состояние стабильное, но оставляет желать лучшего. Самостоятельно дышать Табаков не может, что произойдет дальше – неизвестно.

Олег Табаков вряд ли еще когда-либо выйдет на сцену и будет выступать, его организм сильно устал от перенесенных болезней. Сейчас артист истощен и нуждается в постоянной поддержке медиков. Даже если Табакову и станет лучше, то он все равно будет наблюдаться у врачей и регулярно посещать больницы, сообщили медики.

Как сообщалось ранее, 82-летний Табаков попал в больницу еще в конце 2017 года. Актер пострадал от неудачного стоматологического вмешательства, у него было заражение крови. Врачам пришлось вводить Табакову в искусственную кому. После этого, состояние актера немного улучшилось, он даже стал реагировать на раздражители. Однако, все улучшения оказались временными и сейчас Табакову только хуже.