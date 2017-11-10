94% женщин из Голливуда подверглись сексуальным домогательствам

94% работниц киноиндустрии Голливуда подвергались сексуальным домогательствам со стороны влиятельных мужчин. Об этом заявляют специалисты Центра гендерного равенства и здоровья в университете штата Калифорния.

С осени 2017 года тема о сексуальных домогательствах в Голливуде на слуху у всех средств массовой информации, и с тех пор открывается все больше шокирующих фактах о насилии среди узкого круга работников киноиндустрии. Так, согласно проведенному опросу, на данный момент 94% женщин в Голливуде хоть раз подвергались сексуальным домогательствам.

Представители Центра гендерного равенства утверждают, что 20% из них все-таки пришлось заняться сексом с насильником, и только 10% смогли обнародовать информацию о шантаже, когда остальные боялись потерять из-за этого успешную карьеру.

Это и не удивительно, поскольку зачастую насильником выступает очень влиятельный мужчина, который так или иначе может "решить судьбу" своей жертвы.

В то же время, примечательно, что в киноиндустрии случаев сексуального насилия значительно больше, нежели в других сферах.