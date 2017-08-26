Супруг Ксении Бородиной кормит сына вредной едой

Бизнесмен Курбан Омаров выложил фото, где кормит сына вредной едой. Подписчики не стали ругать супруга Бородиной.

Муж ведущей шоу «Дом-2» Ксении Бородиной, дагестанский бизнесмен Курбан Омаров рассказал подписчикам, что не разделяет мнение Ксении на питание детей. Он выложил фото сына за завтраком и написал: «Пока Ксю своё правильное питание раскладывает, мы с Амой решили позавтракать по-своему. Эти мюсли, кашки и салатики не для нас». На снимке перед мальчиком можно увидеть два десятка японских роллов и пару стейков.

Подписчики не стали ругать отца за еду на заказ: «Такой красивый и воспитанный у вас сын! От девчонок отбоя не будет», «Правильно, мужчины должны хорошо питаться» и даже «Ой, ну суши-то можно кушать, они диетические». Некоторые пользователи попросили Омарова «не травить душу», так как фото получилось слишком аппетитным. Всего за несколько часов публикация набрала больше 85 тысяч «лайков».