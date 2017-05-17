Нового кавалера Анастасии Волочковой сравнили с женщиной

Поклонники Анастасии Волочковой назвали нового возлюбленного женоподобным. Подписчики балерины считают, что паре стоит поменяться телосложением.

Анастасия Волочкова не скрывает свою личную жизнь и часто делится фотографиями со своими поклонниками в социальных сетях. Очередное совместное фото балерины с ее кавалером вызвали негативные отзывы подписчиков , сравнивая его фигуру с женской и называя альфонсом.

«А у вас Мишаня вообще работает, или вы его содержите??? Как ваши фото не посмотришь, он всегда у ваших ног... или в этом его работа и заключается», «Одна с мужской фигурой и другой нелучшего телосложения», «Михаил жалкий какой-то, на счастливого не похож. Себя сам обнял», «Настя, неужели не замечаешь, что это типичный альфонс??? Живет на твоей территории, питается за твой счет...» - публикация пестрит подобными комментариями.

Но не все подписчики отнеслись к возлюбленному балерины – часть подписчиков рады за Анастасию и желают ей только счастья. «Какие вы злые, люди! Человеку хорошо - порадуйтесь! Настя, счастья вам! Вы вдвоём выглядите счастливыми!» - поддержали Волочкову поклонники.