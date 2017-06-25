Анфиса Чехова впервые рассказала об изменах бывшего мужа

Анфиса Чехова впервые решила прокомментировать измены Гурама Баблишвили, с которым она развелась после 7 лет семейной жизни. По словам Чеховой, к экс-супругу у нее претензий нет, а нового мужчину она искать не планирует.

Как сообщила Чехова, с мужем они начали отношения в тот момент, когда Баблишвили был гордым, а она – вызывающей. За 7 лет семейной жизни они изменились, помогли друг-другу трансформироваться. Однако, говорит Чехова, после изменений они поняли, что не хотят жить вместе.

Анфиса Чехова утверждает, что ей и ее тогда еще супругу стало некомфортно находиться рядом, а страсть прошла. Попросту, пара начала смотреть в разные стороны. Исходя из этого, резюмирует Чехова, претензий к бывшему мужу нет. Как утверждает звезда, с мужем она рассталась друзьями.

По словам Чеховой, с возрастом она изменила свое отношение к ряду ситуаций, измена мужа в их числе. Сейчас она относится с пониманием к предательству и отмечает, что есть мужчины, способные ошибаться.