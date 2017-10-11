Вдова Хворостовского: «Я до сих пор не могу поверить»

Флоранс Илли, вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского, разместила пост с обращением к погибшей звезде. «Я до сих пор не могу поверить…Люблю тебя навсегда», написала убитая горем вдова.

В своем Instagram-акаунте Флоранс Илли размесила снимок своего погибшего супруга Хворостовского. В описании она написала слова-обращения к усопшему мужу и указала, что сегодня с момента смерти Хворостовского прошло уже три месяца.

Вдова призналась, что до сих пор не может поверить, что ее мужа уже нет в живых. Она верит, что Хворостовский присматривает за ней и своими детьми, заботясь о них. Флоранс Илли указала, что с Хворостовским она была самой счастливой женщиной. Вдова призналась в любви к Хворостовскому и заявила, что будет любить его вечно.

В комментариях пользователи поддержали вдову теплыми словами. Они признались, что тоже не могут смириться со смертью оперного певца и очень расстроены его гибелью. Женщине посоветовали найти в себе силы жить дальше и посвятить жизнь детям, которых так любил Хворостовский.